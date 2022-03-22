Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan ‘güzel annem’ deyip paylaştı! Mavi gözlü annesini gören dilini ısırdı herkes ablası sandı
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan 'güzel annem' deyip paylaştı! Başrolünü Berk Atan ile üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve duru güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutulan oyuncu bu kez annesi ile verdiği bir pozla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun annesini görenler "Ablası sandım", "Güzellik genetik", "Annesinin birebir kopyası" yorumlarında bulundu. İşte Gülsim Ali İlhan'ın güzeller güzeli annesi...
22.03.2022 21:13 - Son Güncelleme: 22.03.2022 21:13
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında annesi ile verdiği bir pozu yayınladı.