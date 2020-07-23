Çağla Şıkel mayosuyla bu yaza damga vurdu! Bu kez podyumu Çeşme plajlarına taşıdı...

Çağla Şıkel Bodrum'dan Çeşme'ye geçti. Tatile tüm hızıyla devam eden Çağla Şıkel, yaşına rağmen düzgün fiziği ile 2020'nin en çok konuşulan ünlü annesi oldu. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, geçtiğimiz haftalarda da oğulları Kuzey ve Uzay ile denizde şakalaşırken görüntülenmişti. Yaz sezonunu Bodrum'da açan Şıkel, önceki gün Çeşme'de The Beach Of Momo'da görüntülendi.