Çağla Şıkel mayosuyla bu yaza damga vurdu! Bu kez podyumu Çeşme plajlarına taşıdı...
Çağla Şıkel, tatil rotasını Bodrum'dan Çeşme'ye çevirdi. Geçtiğimiz günlerde oğulları ile birlikte plajda objektiflere yakalanan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, bu kez Çeşme'de görüntülendi. Erken saatlerde kız arkadaşları ile beach'e gelen model, gelir gelmez denize girdi.Pembe mayosu ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan Şıkel, duş aldıktan sonra locasına geçerek güneşlendi. İşte 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler ve kusursuz fiziği ile podyumu plaja taşıyan Çağla Şıkel'in fotoğrafları...
23.07.2020 11:43
- Son Güncelleme: 23.07.2020 11:43
Çağla Şıkel Bodrum'dan Çeşme'ye geçti. Tatile tüm hızıyla devam eden Çağla Şıkel, yaşına rağmen düzgün fiziği ile 2020'nin en çok konuşulan ünlü annesi oldu. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, geçtiğimiz haftalarda da oğulları Kuzey ve Uzay ile denizde şakalaşırken görüntülenmişti. Yaz sezonunu Bodrum'da açan Şıkel, önceki gün Çeşme'de The Beach Of Momo'da görüntülendi.
Erken saatlerde kız arkadaşları ile beach'e gelen model, gelir gelmez denize girdi. Deniz gözlüklerini takarak yüzen Şıkel, arkadaşları ile denizin içinde sohbet ederek zaman geçirdi. Pembe mayosu ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan Şıkel, duş aldıktan sonra locasına geçerek güneşlendi. İşte 2020 yaz ayına damga vuran ünlülerin tatil fotoğrafları...
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