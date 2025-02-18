Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Bahar dizisine Leyla karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sumru Yavrucuk Kimdir? 24 Eylül 196 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Sumru Yavrucuk, Sinema ve Tiyatro'nun en prestijli ödüllerine sahip, Altın Portakal, Altın Koza, 3 kere Afife Jale, Sadri Alışık ödülleri dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ödüle sahiptir.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda başrol oynadı. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Macbeth, Kadınlardan Konuşalım, Leenane'nin Güzellik Kraliçesi. Emekli olduktan sonra çeşitli topluluklarla çalıştı. Oyunlarını uyarlayarak kendi yönetti ve oynadı.

Televizyonda popülerliği Yabancı Damat'daki Feride rolü ile oldu. Sevgili Dünürüm, Fatmagül'ün Suçu Ne, No 309 oynadığı dizilerden bazılarıdır. Sinemada, Seni Seviyorum Rosa ile Altın Portakal ve Altın Koza sahibi oldu.