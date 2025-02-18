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Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Demet Evgar'ın başrollerinde yer aldığı Bahar dizisine Leyla karakteriyle dahil olan Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yavrucuk'un bir dönem ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sumru Yavrucuk'un eski aşkı hangi ünlü şarkıcıymış...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:10
Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Bahar dizisine Leyla karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Sumru Yavrucuk Kimdir?

24 Eylül 196 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Sumru Yavrucuk, Sinema ve Tiyatro'nun en prestijli ödüllerine sahip, Altın Portakal, Altın Koza, 3 kere Afife Jale, Sadri Alışık ödülleri dahil olmak üzere 40'ın üzerinde ödüle sahiptir.

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda başrol oynadı. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Macbeth, Kadınlardan Konuşalım, Leenane'nin Güzellik Kraliçesi. Emekli olduktan sonra çeşitli topluluklarla çalıştı. Oyunlarını uyarlayarak kendi yönetti ve oynadı.

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Televizyonda popülerliği Yabancı Damat'daki Feride rolü ile oldu. Sevgili Dünürüm, Fatmagül'ün Suçu Ne, No 309 oynadığı dizilerden bazılarıdır. Sinemada, Seni Seviyorum Rosa ile Altın Portakal ve Altın Koza sahibi oldu.

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yavrucuk'un bir dönem ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

İşte Sumru Yavrucuk başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Sumru Yavrucuk - İlhan Şeşen

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Kenan Doğulu - Tuğçe Kazaz

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Bergüzar Korel - Tan Sağtürk

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Azra Akın - Kıvanç Tatlıtuğ

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Ebru Gündeş - Kerem Alışık

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Sertab Erener - Levent Yüksel

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Okan Bayülgen - Zeyno Günenç

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Hande Yener - Kadir Doğulu

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

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Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Merve Boluğur - Tolgahan Sayışman

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Beyazıt Öztürk - Çağla Şikel

Bahar’ın Leyla’sı Sumru Yavrucuk hakkında şaşırtan gerçek! Eski sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Deniz Seki - Hüsnü Şenlendirici