Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu ortalığı yıktı geçti! "40'a son 9" diyen Bergüzar bir de imaj değiştirdi ilk yorum Esra Erol'dan!
Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu ortalığı yıktı geçti! "40'a son 9" diyen Bergüzar bir de imaj değiştirdi, ilk yorum Esra Erol'dan geldi. Halit Ergenç ile evli olan ve Ali, Han ve Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte imaj değiştiren Bergüzar Korel'in 40 yaşına girmeden verdiği o pozlar...
19.08.2022 09:07 - Son Güncelleme: 19.08.2022 09:15
Bergüzar Korel cesaretini konuşturdu ortalığı yıktı geçti! "40'a son 9" diyen Bergüzar bir de imaj değiştirdi ilk yorum Esra Erol'dan geldi.
2009'da nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.