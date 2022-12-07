3,5 ay önce evlenen Petek Dinçöz bakın kaç yaşında çıktı! “Hiç göstermiyor” Duyanın şaşıp kaldı! 2000’lerde fırtınalar estiren Petek...
1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen ve Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekledi. Bende Kaldı, Sandım Ki, Foolish Casanova gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Oğlu İrfan Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu ile 2014-2020 yılları arasında evli kalan ünlü şarkıcı, geçen Ağustos ayında ise çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturdu. Attığı her adımla adından söz ettiren Dinçöz, şimdi ise Okan Bayülgen'in programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Programa damga vuran Dinçöz'ün hayatı da merak edildi. Ünlü şarkıcının özellikle yaşı merak konusu oldu. Bakın Petek Dinçöz kaç yaşındaymış...
07.12.2022 01:17 - Son Güncelleme: 07.12.2022 01:23
1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen ve Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekledi.
Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, oğlu İrfan Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu ile 2014-2020 yılları arasında evli kaldı.
Attığı her adımla adından söz ettiren Dinçöz, şimdi ise Okan Bayülgen'in programına konuk olmasıyla gündeme geldi.