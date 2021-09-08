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Haberler Magazin Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla'dan bomba açıklama

Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla'dan bomba açıklama

Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla'dan bomba açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile yollarını ayıran oyuncu Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodusuna karışan Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Sessizliğini bozarak söylentilere yanıt veren 2 çocuk annesi olan güzel sunucu bakın neler söyledi...

08.09.2021 09:33 - Son Güncelleme: 08.09.2021 09:37
Çağla Şıkel ’aşkım var’ dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla’dan bomba açıklama

İKİ ÇOCUK ANNESİ ÇAĞLA'DAN BOMBA AÇIKLAMA

Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel önceki gün Etiler'de bir eczanede objektife yansıdı.

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Çağla Şıkel ’aşkım var’ dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla’dan bomba açıklama

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorulara yanıt veren Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Çağla Şıkel ’aşkım var’ dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla’dan bomba açıklama

Ünlü model, okulların açılmasına sevindiğini söyleyerek, "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Artık kendi sorumluluklarını alacak yaşa da geldiler" dedi.

Çağla Şıkel ’aşkım var’ dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla’dan bomba açıklama

Yakınlardaki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra girdiği eczanede alışveriş yapan ünlü model, koronavirüs nedeniyle 1.5 yıl ara verilen eğitim öğretimin başlamasıyla mutluluk yaşadığını anlattı.

Çağla Şıkel ’aşkım var’ dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla’dan bomba açıklama

"ÇOCUKLAR BU GÜNÜ BEKLİYORDU"
Şıkel, "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu, onların okumaya daha çok ihtiyacı var. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve emin olduğum, güvendiğim için gönderiyorum..."

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