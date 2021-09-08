Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla'dan bomba açıklama
Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla'dan bomba açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda Hadise ile yollarını ayıran oyuncu Kaan Yıldırım'la adı aşk dedikodusuna karışan Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'deki bir eczanede objektiflere yansıdı. Sessizliğini bozarak söylentilere yanıt veren 2 çocuk annesi olan güzel sunucu bakın neler söyledi...
08.09.2021 09:33
- Son Güncelleme: 08.09.2021 09:37
İKİ ÇOCUK ANNESİ ÇAĞLA'DAN BOMBA AÇIKLAMA
Çağla Şıkel 'aşkım var' dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel önceki gün Etiler'de bir eczanede objektife yansıdı.
Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle ilgili sorulara yanıt veren Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.