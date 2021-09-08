Çağla Şıkel ’aşkım var’ dedi Kaan Yıldırım iddialarına son noktayı koydu! İki çocuk annesi Çağla’dan bomba açıklama

"ÇOCUKLAR BU GÜNÜ BEKLİYORDU"

Şıkel, "Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bu günü çok bekliyordu, onların okumaya daha çok ihtiyacı var. Ben de tüm önlemlerin alındığını düşündüğüm ve emin olduğum, güvendiğim için gönderiyorum..."

