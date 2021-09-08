Ada Masalı dizi aşk gerçek oldu Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’da ateş bacayı sarmış... İşte ünlü çiftin bomba fotoğrafı!

"KOMİK VE EĞLENCELİ"

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Alp Navruz hakkında "Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli" demişti.