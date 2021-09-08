Ada Masalı dizi aşk gerçek oldu Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'da ateş bacayı sarmış... İşte ünlü çiftin bomba fotoğrafı!
Ada Masalı dizi aşk gerçek oldu Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'da ateş bacayı sarmış... Rol aldıkları Ada Masalı dizisinde Haziran ve Poyraz karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İkili, aşkını ilan etti. Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birliktelik yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İşte 28 yaşındaki Al Navruz ile 21 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın çok konuşulan fotoğrafı...
Ada Masalı dizi aşk gerçek oldu Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'da ateş bacayı sarmış... Son dönemin gözde oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'ın bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu.
Ünlü çift, dün yaptıkları romantik paylaşımla aşk yaşadıklarını doğruladı.Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birliktelik yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.
"KOMİK VE EĞLENCELİ"
Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Alp Navruz hakkında "Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli" demişti.
Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birliktelik yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.
ADA MASALI KONUSU NEDİR?
Şehirli, başarılı iş kadını Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.
İşte Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan gelen çok konuşulan o poz ve sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...