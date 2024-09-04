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Altın orana göre en yakışıklı erkekler açıklandı: Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Burak Özçivit... Bakın 1. kim!

Altın oran, güzellik ve estetik kavramlarında tarih boyunca önemli bir yer edinmiştir. Bu oranın yüz hatlarına uygulanması, estetik cerrahi ve sanat dünyasında uzun zamandır bir referans noktası olmuştur. Türkiye'de de ünlü erkeklerin yüzleri, altın oran kriterlerine göre değerlendirilmiş ve sonuçlar oldukça ilgi çekici olmuştur. İşte altın orana en yakın yüze sahip 10 ünlü erkek...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 14:40 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 14:40
Altın orana göre en yakışıklı erkekler açıklandı: Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Burak Özçivit... Bakın 1. kim! 1

Fiziksel güzellik, tarih boyunca tartışmalı bir kavram olmuş, farklı kültürler ve dönemler güzelliği farklı şekillerde tanımlamıştır. Ancak bilimsel olarak güzelliği ölçmenin en bilinen yollarından biri, altın oran prensibidir. Bu matematiksel oran, özellikle yüz simetrisi söz konusu olduğunda, güzellik ve estetik ölçütü olarak kabul edilir. Türkiye'nin önde gelen bazı ünlü isimlerinin yüz simetrisi, altın oran kriterlerine göre mercek altına alındı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

Altın orana göre en yakışıklı erkekler açıklandı: Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Burak Özçivit... Bakın 1. kim! 2

10. Mehmet Günsür'ün altın orana yakınlığı 10 üzerinden 8.27.

Altın orana göre en yakışıklı erkekler açıklandı: Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Burak Özçivit... Bakın 1. kim! 3

9. Can Yaman'ın ise 8.28.

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