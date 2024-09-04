Altın orana göre en yakışıklı erkekler açıklandı: Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Burak Deniz, Burak Özçivit... Bakın 1. kim!

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Fiziksel güzellik, tarih boyunca tartışmalı bir kavram olmuş, farklı kültürler ve dönemler güzelliği farklı şekillerde tanımlamıştır. Ancak bilimsel olarak güzelliği ölçmenin en bilinen yollarından biri, altın oran prensibidir. Bu matematiksel oran, özellikle yüz simetrisi söz konusu olduğunda, güzellik ve estetik ölçütü olarak kabul edilir. Türkiye'nin önde gelen bazı ünlü isimlerinin yüz simetrisi, altın oran kriterlerine göre mercek altına alındı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.