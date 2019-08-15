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Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan şaşırtan yorum: Telefonları kenara bırakıyoruz...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çifti, evliliklerinde yaşadığı zor günleri geride bıraktı. 30 yaşındaki Burcu Kıratlı yaptığı bikinili paylaşımla çok konuşulurken, eşi Sinan Akçıl'dan gelen yorum herkesi şaşırttı. Sürekli spor yapan ve fit görüntüsüyle her daim dikkatleri üzerine çeken Kıratlı, son olarak Instagram hesabından havuzda bikinisiyle eğlendiği anları yayınladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi ile adını duyuran güzel oyuncu Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan, "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." şeklinde yorum geldi. İşte Burcu Kıratlı ve diğer ünlülerin tatil pozları...

15.08.2019 11:50 - Son Güncelleme: 15.08.2019 11:51
Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan şaşırtan yorum: Telefonları kenara bırakıyoruz...

Burcu Kıratlı, havuzda geçirdiği eğlenceli anları Instagram hesabından paylaştı, eşi Sinan Akçıl'dan gelen yorum herkesi şaşırttı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi'de canlandırdığı karakter ile tanınan Burcu Kıratlı, düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlüler arasında.

Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan şaşırtan yorum: Telefonları kenara bırakıyoruz...

Evliliklerinde yaşadıkları sorunları geride bırakan çift son günlerde aşklarını doludizgin yaşıyor. Güzelliğiyle mest eden Kıratlı'nın videosu kısa sürede gündem olunca ilk yorum da şarkıcı eşi Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, videonun altına "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." dedi. İşte Burcu Kıratlı'nın ve diğer ünlü isimlerin çok konuşulan yaz tatili pozları...

Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan şaşırtan yorum: Telefonları kenara bırakıyoruz...

BENSU SORAL

Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan şaşırtan yorum: Telefonları kenara bırakıyoruz...

SERENAY SARIKAYA

Burcu Kıratlı'nın bikinili paylaşımına eşi Sinan Akçıl'dan şaşırtan yorum: Telefonları kenara bırakıyoruz...

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