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Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Magazin camiasında Serdar Ortaç'ın boşanma nedeninin Chloe'nin bebeğini aldırması olduğu iddia edildi. Boşanma hakkında net bir açıklama yapmayan ikiliden Chloe Loughnan, adliye çıkışı "severek ayrıldıklarını" belirtmişti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç oğlunun boşanması hakkında ilk kez konuştu. İşte Anne Nesrin Ortaç'ın sözleri...

15.08.2019 13:15 - Son Güncelleme: 15.08.2019 13:18
Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!

Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, oğlunun boşanması hakkında ilk kez konuştu. Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, bu kez annesinin açıklamalarıyla gündem oldu. Boşanma sonrası işine ara vermeden devam eden ve geçtiğimiz günlerde konser sırasında yaptığı açıklamayla şoke eden Serdar Ortaç, evlilikle ilgili; 'Evlilik iki ruh hastasının işi' demişti. Serdar Ortaç'ı, konserinde yalnız bırakmayan annesi Nesrin Ortaç, ünlü çiftin boşanmasıyla ilgili ne dedi?

Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!

Posta'nın haberine göre, Nesrin Ortaç, 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan oğlu için ''Bir anne olarak her zaman onun yanındayım. İkisi de mutlu olsun'' diye konuştu.

Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!

Serdar Ortaç ise ''Boşanmayı 6 aydır düşünüyorduk. Chloe Loughnan bana 8 yıl emek verdi. Severek ayrıldık, onu kolay unutamam'' dedi.

Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!

İşte Serdar Ortaç ve annesinin yıllar önceki hali ve diğer ünlülerin akrabaları...

Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!

Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç...

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