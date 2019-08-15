Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Magazin camiasında Serdar Ortaç'ın boşanma nedeninin Chloe'nin bebeğini aldırması olduğu iddia edildi. Boşanma hakkında net bir açıklama yapmayan ikiliden Chloe Loughnan, adliye çıkışı "severek ayrıldıklarını" belirtmişti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç oğlunun boşanması hakkında ilk kez konuştu. İşte Anne Nesrin Ortaç'ın sözleri...
Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, oğlunun boşanması hakkında ilk kez konuştu. Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, bu kez annesinin açıklamalarıyla gündem oldu. Boşanma sonrası işine ara vermeden devam eden ve geçtiğimiz günlerde konser sırasında yaptığı açıklamayla şoke eden Serdar Ortaç, evlilikle ilgili; 'Evlilik iki ruh hastasının işi' demişti. Serdar Ortaç'ı, konserinde yalnız bırakmayan annesi Nesrin Ortaç, ünlü çiftin boşanmasıyla ilgili ne dedi?