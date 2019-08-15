Serdar Ortaç'ın annesinden boşanma hakkında açıklama!

Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, oğlunun boşanması hakkında ilk kez konuştu. Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, bu kez annesinin açıklamalarıyla gündem oldu. Boşanma sonrası işine ara vermeden devam eden ve geçtiğimiz günlerde konser sırasında yaptığı açıklamayla şoke eden Serdar Ortaç, evlilikle ilgili; 'Evlilik iki ruh hastasının işi' demişti. Serdar Ortaç'ı, konserinde yalnız bırakmayan annesi Nesrin Ortaç, ünlü çiftin boşanmasıyla ilgili ne dedi?