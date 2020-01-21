Tuğçe Özbudak'ı görenler şoke oldu! Adanalı'nın Pınar'ıydı, şimdi tanımak mümkün değil...
Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka biri oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Eda Özarkan gibi isimlerin rol aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve şöhreti yakalayan Tuğçe Özbudak değişimiyle herkesi şaşırttı. 37 yaşındaki Özbudak son olarak İşte Benim Stilim adlı yarışmada boy göstermişti. Şimdilerde onu görenler tanıyamıyor. İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetikle geldiği son hali...
21.01.2020 13:25
- Son Güncelleme: 21.01.2020 13:25
DİĞER GALERİLER