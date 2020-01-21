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Tuğçe Özbudak'ı görenler şoke oldu! Adanalı'nın Pınar'ıydı, şimdi tanımak mümkün değil...

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka biri oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Eda Özarkan gibi isimlerin rol aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve şöhreti yakalayan Tuğçe Özbudak değişimiyle herkesi şaşırttı. 37 yaşındaki Özbudak son olarak İşte Benim Stilim adlı yarışmada boy göstermişti. Şimdilerde onu görenler tanıyamıyor. İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın estetikle geldiği son hali...

21.01.2020 13:25 - Son Güncelleme: 21.01.2020 13:25
Tuğçe Özbudak'ı görenler şoke oldu! Adanalı'nın Pınar'ıydı, şimdi tanımak mümkün değil...

Adanalı dizisindeki Pınar karakteri ile şöhreti yakalayan ve son olarak İşte Benim Stilim adlı yarışmada boy gösteren 37 yaşındaki Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka biri oldu. Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler şoke oldu.

Tuğçe Özbudak'ı görenler şoke oldu! Adanalı'nın Pınar'ıydı, şimdi tanımak mümkün değil...

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Türk oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır.

Tuğçe Özbudak'ı görenler şoke oldu! Adanalı'nın Pınar'ıydı, şimdi tanımak mümkün değil...

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarıştı. Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor. İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak ve tanınmış isimlerin değişimleri...

Tuğçe Özbudak'ı görenler şoke oldu! Adanalı'nın Pınar'ıydı, şimdi tanımak mümkün değil...

HANDE ERÇEL

Tuğçe Özbudak'ı görenler şoke oldu! Adanalı'nın Pınar'ıydı, şimdi tanımak mümkün değil...
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