Başak Dizer ’sarışınlarım benim’ dedi ilk kez paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk oğlu Kurt Efe’yi kucağına almıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı.



