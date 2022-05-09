Başak Dizer 'sarışınlarım benim' dedi ilk kez paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı...
Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı... Başak Dizer 'sarışınlarım benim' dedi ilk kez paylaştı görenler hayran kaldı. Başak - Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyor. Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi.
09.05.2022 12:44 - Son Güncelleme: 09.05.2022 12:48
Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı... Başak Dizer 'sarışınlarım benim' dedi ilk kez paylaştı!
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da doğan oğullarına Kurt Efe ismini vermişti.
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı.
Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi.