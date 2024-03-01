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Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri alan Ulusoy, ayrıca 2010 yılında oyuncu Vahide Gördüm ve yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Altan Gördüm'ün sanat okulu "Akademi 35 Buçuk"da 2 ay oyunculuk dersi aldı.