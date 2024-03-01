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Çağatay Ulusoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çağatay Ulusoy’un memleketi...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 33 yaşındaki Ulusoy'un özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Çağatay Ulusoy aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ulusoy'un memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Çağatay Ulusoy'un memleketi...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 15:21 Güncelleme 01 Mart 2024, 15:21
Çağatay Ulusoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çağatay Ulusoy’un memleketi... 1

İçerde, Delibal, Gaddar, Adını Feriha Koydum, Medcezir gibi yapımlarda rol alan Çağatay Ulusoy'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Çağatay Ulusoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çağatay Ulusoy’un memleketi... 2

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
23 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde Sulama Sistemleri üzerine eğitim aldı.

Çağatay Ulusoy bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çağatay Ulusoy’un memleketi... 3

Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri alan Ulusoy, ayrıca 2010 yılında oyuncu Vahide Gördüm ve yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Altan Gördüm'ün sanat okulu "Akademi 35 Buçuk"da 2 ay oyunculuk dersi aldı.

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