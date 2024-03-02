Gören hayran kaldı! “Hık demiş babasının burnundan düşmüş...” Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in minik oğluna bakın!

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakterine hayat veren Görkem Sevindik, minik oğluyla gündem oldu. Eşi Kübra Siyahdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevindik'in oğluyla benzerliği hayranlarını şaşırttı. Sevindik, Instagram hesabından oğluyla paylaştığı bir fotoğrafla adeta sosyal medyayı salladı. Fotoğrafta, baba ve oğlunun inanılmaz benzerliği dikkat çekti. Birçok hayran, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş", "Aynı babasının kopyası", "Maşallah, çok güzeller" gibi yorumlar yaptı.