Survivor’la tanınmıştı! Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya’nın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Çocuğunun annesi meğer...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in öne çıktığı Yalı Çapkını dizisine Akın karakteri ile katılan Melih Özkaya, hayat hikayesiyle merak uyandırıyor. Survivor yarışması sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve bir çocuğun babası olan Özkaya, özellikle kiminle evli olduğu konusunda dikkat çekiyor. İlgiyle takip edilen Özkaya'nın eşi de oyunculuk mesleğinden gelmektedir. Gelin, Melih Özkaya'nın evli olduğu oyuncuyu birlikte keşfedelim...
Yalı Çapkını dizisine Akın karakteriyle dahil olan Melih Özkaya'nın hayatı merak konusu oldu.
MELİH ÖZKAYA KİMDİR?
1988'te İstanbu'da İstanbul'da dünyaya gelen Melih Özkaya, 190 cm boyundadır. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunu olan Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynadı.
Survivor 2018'den tanıdığımız Melih Özkaya, uzun yıllar profesyonel voleybol oynadı. 2011 yılında oyunculuk eğitimi alarak sektöre giren Melih Özkaya ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisi ile yaşadı.