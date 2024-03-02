Survivor’la tanınmıştı! Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya’nın eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Çocuğunun annesi meğer...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in öne çıktığı Yalı Çapkını dizisine Akın karakteri ile katılan Melih Özkaya, hayat hikayesiyle merak uyandırıyor. Survivor yarışması sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve bir çocuğun babası olan Özkaya, özellikle kiminle evli olduğu konusunda dikkat çekiyor. İlgiyle takip edilen Özkaya'nın eşi de oyunculuk mesleğinden gelmektedir. Gelin, Melih Özkaya'nın evli olduğu oyuncuyu birlikte keşfedelim...