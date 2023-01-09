Berdan Mardini Survivor 2023 için Dominik'e uçtu yanında bakın ne götürdü: "Adaya giderken tayt, jartiyer, sütyen, sabahlık ve Mustafa Topaloğlu..."

"TAYT KOYDUM TABİİ Kİ"

Son zamanlarda sosyal medyada spor yaparken tayt giydiği paylaşımları ile gündeme gelen ve çok konuşulan Mardini, "Adaya giderken tayt koydum tabii ki, neden koymayayım. "Berdan Taytini" yapsak kimse giymez ama" diyerek ekledi. "Ben yorumlarla eğleniyorum ve gülüyorum" diyen Mardini, "Beni alay konusu yapmaya çalışıyorlar ama aslında ben onlarla kafa buluyorum. Hakaret konusuna varmadığı sürece kendimi biliyorum. Ben bir erkeğim, kadın değilim. Giyebileceğim şeyler var, giymeyeceğim şeyler var. Kendimi biliyorum yani. Benim için sorun yok. Konuşmak isteyen konuşsun" dedi.