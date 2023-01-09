Berdan Mardini Survivor 2023 için Dominik'e uçtu yanında bakın ne götürdü: "Adaya giderken tayt, jartiyer, sütyen, sabahlık ve Mustafa Topaloğlu..."
Berdan Mardini Survivor 2023 için Dominik'e uçtu, giderken yanında taytını da götürdü. Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları birer birer adaya gidiyor. 2023 Survivor başlıyor. Acun Ilıcalı'nın günden güne yeni isimleri açıkladığı Survivor 2023 kadrosu hakkında Demet Akalın geçtiğimiz günlerde fena dalga geçmişti. Survivor 2023 kadrosunda yer alan isimler arasında olan Berdan Mardini, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda Survivor'a gideceğini açıklayan Mardini, Dominik'e doğru yola çıkmak için geldiği havalimanında, gazeteciler ile karşılaşınca onları kırmadan sorularını yanıtladı. "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi" diyerek başlayan Berdan Mardini'nin kurduğu cümle gündeme bomba gibi düştü.
Berdan Mardini Survivor 2023 için Dominik'e uçtu yanında bakın ne götürdü: "Adaya giderken tayt, jartiyer, sütyen, sabahlık ve Mustafa Topaloğlu..."
"UMARIM FİNALE KADAR GİDERSİN"
Survivor 2023 kadrosu geçen günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kadrodaki en dikkat çeken isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Tayt giymesi ile magazinde sık sık yer alan Berdan Mardini son olarak yakın dostu Şafak Sezer ile biraraya gelmişti. Mardini, "Giderken arabamı Şafak'a bırakacağım. Benim aracımı çok seviyor" demişti. Şafak Sezer ise, "Umarım finale kadar gidersin ama iddia ediyorum ki Berdan ilk haftadan elenir. Bir bakarsınız 'Ben geldim keke' diye gelir" demesi üzerine kahkaha tufanı yaşanırken Berdan Mardini ise, "Hodri meydan! Yüklenirsem finali yüzde 90 görürüm" demişti.
MUSTAFA TOPALOĞLU ESPRİSİ
Berdan Mardini, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Mardini, muhabirlerle karşılaşınca onları kırmadan sorularını yanıtladı. "Mustafa Topaloğlu ile gitmeliydim" aslında diyen türkücü, "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi tayt olurdu bir de Mustafa Topaloğlu olurdu. Jartiyer koydum, sütyen koydum, sabahlık koydum" diyerek kahkaha attı.
"TAYT KOYDUM TABİİ Kİ"
Son zamanlarda sosyal medyada spor yaparken tayt giydiği paylaşımları ile gündeme gelen ve çok konuşulan Mardini, "Adaya giderken tayt koydum tabii ki, neden koymayayım. "Berdan Taytini" yapsak kimse giymez ama" diyerek ekledi. "Ben yorumlarla eğleniyorum ve gülüyorum" diyen Mardini, "Beni alay konusu yapmaya çalışıyorlar ama aslında ben onlarla kafa buluyorum. Hakaret konusuna varmadığı sürece kendimi biliyorum. Ben bir erkeğim, kadın değilim. Giyebileceğim şeyler var, giymeyeceğim şeyler var. Kendimi biliyorum yani. Benim için sorun yok. Konuşmak isteyen konuşsun" dedi.