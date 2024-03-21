8 yıllık evlilik bitti! Mesut Akusta eşiyle tek celsede boşandı! Kızının annesi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Esra Erol’la...

Karagül, Teşkilat, Yürek Çıkmazı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan kötü haber geldi. Akusta, 2016 yılında dünyaevine girdiği eşiyle sessiz sedasız boşandı. Tek celsede boşanan çiftin çocukları Berfin Cano'nun velayeti konusunda fikir birliğine varıp ortak velayette anlaştı. Ünlü oyuncunun eşi de merak konusu oldu. Esra Erol detayı ise dikkat çekti. Bakın Mesut Akusta'nın 8 yıl evli kaldığı eşi kim...