Büşra Pekin spor paylaşımlarıyla görenleri şaşkına çevirdi! Kıyafeti ayrı hareketleri ayrı konuşuldu! Formda vücuduyla dikkat çekti
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını duyuran Büşra Pekin, geçen aylarda başrolünde olduğu 'Dilberay' filmi için aldığı 9 kiloyla gündem olmuştu. Film vizyona girer girmez diyete başlayan Pekin, 12 kilo vermeyi başarmıştı. Ancak Amerika California'ya tatile giden Büşra Pekin verdiği 12 kilonun ardından diyeti bozmuş ve plajda kendisini hamburger ile patatesle ödüllendirmişti. Ünlü oyuncu tatil sonrası eski düzenine döndü ve spor salonunda paylaşımda bulundu. Fit haliyle beğeni toplayan Pekin görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan oyuncunun spor kıyafetleri ve hareketleri de dikkat çekti. İşte detaylar...
09.08.2022 20:30 - Son Güncelleme: 09.08.2022 20:30
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Büşra Pekin, geçen aylarda ise başrolünde olduğu 'Dilberay' filmi için aldığı 9 kiloyla gündem olmuştu. Film vizyona girer girmez diyete başlayan Pekin, 12 kilo vermeyi başarmıştı.
Ancak Amerika California'ya tatile giden Büşra Pekin verdiği 12 kilonun ardından diyeti bozmuş ve plajda kendisini hamburger ile patatesle ödüllendirmişti.