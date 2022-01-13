Acun Ilıcalı 'hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar' dedi her şeyi tek tek anlattı 'iflas ettim!' Sevgilisinden eşine pembe dizi...
Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, özel hayatı hakkında oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk evililiğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz, üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yapan ve şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı bakın neler anlattı neler. İşte o sözler..
13.01.2022 14:52
- Son Güncelleme: 13.01.2022 14:52
Gerek TV programları gerek özel hayatı gerekse son dönemde spor dünyasına girişiyle gündeme gelen Acun Ilıcalı İngiliz basınına açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı özel hayatının ilginç olduğunu söyleyerek bakın neler anlattı.
Acun Ilıcalı, DailyMail'den David Coverdale'e verdiği röportaj sırasında iş hayatından özel hayatına dair her soruya yanıt verdi. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuştu.
"HAYATTAKİ HER OLUMSUZLUĞU YAŞADIM"
Acun Ilıcalı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "20 yaşında evlendim. 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı.