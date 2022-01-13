Acun Ilıcalı ’hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar’ dedi her şeyi tek tek anlattı ’iflas ettim!’ Sevgilisinden eşine pembe dizi...

"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" diyen Ilıcalı açıklamasının devamında "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" ifadelerini kullandı.