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Acun Ilıcalı 'hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar' dedi her şeyi tek tek anlattı 'iflas ettim!' Sevgilisinden eşine pembe dizi...

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, özel hayatı hakkında oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlk evililiğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz, üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yapan ve şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı bakın neler anlattı neler. İşte o sözler..

13.01.2022 14:52 - Son Güncelleme: 13.01.2022 14:52
Acun Ilıcalı ’hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar’ dedi her şeyi tek tek anlattı ’iflas ettim!’ Sevgilisinden eşine pembe dizi...

Gerek TV programları gerek özel hayatı gerekse son dönemde spor dünyasına girişiyle gündeme gelen Acun Ilıcalı İngiliz basınına açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı özel hayatının ilginç olduğunu söyleyerek bakın neler anlattı.

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Acun Ilıcalı ’hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar’ dedi her şeyi tek tek anlattı ’iflas ettim!’ Sevgilisinden eşine pembe dizi...

Acun Ilıcalı, DailyMail'den David Coverdale'e verdiği röportaj sırasında iş hayatından özel hayatına dair her soruya yanıt verdi. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuştu.

Acun Ilıcalı ’hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar’ dedi her şeyi tek tek anlattı ’iflas ettim!’ Sevgilisinden eşine pembe dizi...

"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" diyen Ilıcalı açıklamasının devamında "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ’hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar’ dedi her şeyi tek tek anlattı ’iflas ettim!’ Sevgilisinden eşine pembe dizi...

"HAYATTAKİ HER OLUMSUZLUĞU YAŞADIM"

Acun Ilıcalı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "20 yaşında evlendim. 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı.

Acun Ilıcalı ’hayatımdan 2-3 sezonluk dizi çıkar’ dedi her şeyi tek tek anlattı ’iflas ettim!’ Sevgilisinden eşine pembe dizi...

23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım."

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