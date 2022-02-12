Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın 28 yıllık eşine bakın! Romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı! İlk yorum Nebahat Çehre’den...
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın 28 yıllık eşine bakın! Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yumurcak, Karateci Kız, Güzel Şoför, Acı Hayat, Küçük Sevgilim gibi filmlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, Instagram hesabında Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Akın, 28 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Nebahat Çehre'den geldi. İşte Filiz Akın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
12.02.2022 23:17
- Son Güncelleme: 12.02.2022 23:34
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle yıllardır adından söz ettirdi.