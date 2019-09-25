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Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!

Buse Varol, bu zamana kadarki tüm kazancını ticarete yatırmaya karar verdi. 2018 yılında Alişan ile evlenen 29 yaşındaki Buse Varol, geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına aldı. Asıl mesleği oyunculuk olan Buse Varol; rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla güzellik merkezi açmak için kolları sıvadı. Buse Varol'un güzellik merkezi için gözden çıkardığı para dudak uçuklattı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol ve diğer ünlü isimlerin yatırımları...

25.09.2019 11:10 - Son Güncelleme: 25.09.2019 12:13
Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!

Buse Varol'dan dudak uçuklatan yatırım! Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, ticarete atılmak için kolları
sıvadı. Şubat'ta oğulları Burak'ı kucağına alan Varol, minik bebeğini büyütürken bir yandan da iş kadınlığına soyundu. Varol, Anadolu Yakası'nda bir güzellik merkezi açmak için düğmeye bastı. Şu sıralar dükkan arayışında olan oyuncu, merkezde çalışacak eleman için de sosyal medyada duyuru yaptı.

Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!

500 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Buse Varol'un güzellik merkezini, rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı
parayla açmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada ünlü oyuncunun yeni açacağı güzellik merkezi için 500 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşuluyor.

Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!

İşte diğer ünlü isimlerin yatırımları...

Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!

Aleyna Tilki kazancını gayrimenkule yatırmaya karar verdi. Bir dondurma firması ile reklam anlaşması yapan Aleyna Tilki bu anlaşmadan 2 milyon lira kazanmıştı. Genç popçu daha önce bir jean firması ile anlaşmasından ise 1.5 milyon lira almıştı.

Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!

3 MİLYON TL'LİK BOĞAZ MANZARALI EV!

Aleyna Tilki, annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire aldı. Evin tapusunu annesinin üzerine yaptı.

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