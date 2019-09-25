Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!

Buse Varol'dan dudak uçuklatan yatırım! Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, ticarete atılmak için kolları

sıvadı. Şubat'ta oğulları Burak'ı kucağına alan Varol, minik bebeğini büyütürken bir yandan da iş kadınlığına soyundu. Varol, Anadolu Yakası'nda bir güzellik merkezi açmak için düğmeye bastı. Şu sıralar dükkan arayışında olan oyuncu, merkezde çalışacak eleman için de sosyal medyada duyuru yaptı.