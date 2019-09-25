Buse Varol'dan dev yatırım! Alişan'ın eşi Buse Varol tüm kazancını bakın nereye yatıracak!
Buse Varol, bu zamana kadarki tüm kazancını ticarete yatırmaya karar verdi. 2018 yılında Alişan ile evlenen 29 yaşındaki Buse Varol, geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı kucağına aldı. Asıl mesleği oyunculuk olan Buse Varol; rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla güzellik merkezi açmak için kolları sıvadı. Buse Varol'un güzellik merkezi için gözden çıkardığı para dudak uçuklattı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol ve diğer ünlü isimlerin yatırımları...
25.09.2019 11:10
- Son Güncelleme: 25.09.2019 12:13
Buse Varol'dan dudak uçuklatan yatırım! Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, ticarete atılmak için kolları
sıvadı. Şubat'ta oğulları Burak'ı kucağına alan Varol, minik bebeğini büyütürken bir yandan da iş kadınlığına soyundu. Varol, Anadolu Yakası'nda bir güzellik merkezi açmak için düğmeye bastı. Şu sıralar dükkan arayışında olan oyuncu, merkezde çalışacak eleman için de sosyal medyada duyuru yaptı.
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