Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı! Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı yazı dikkat çekti!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış ve sevgilisiyle daha çok vakit geçirebilmek için kızı Melisa'dan uzak kalmasıyla tepki toplamıştı. Son olarak sevgilisi ile daha iyi iletişim kurabilmek adına İtalyanca kursu alan Şeyma Subaşı, Guido Senia'yı Instagram'dan çıkardı. Geçtiğimiz gün Instagram'ın story bölümünden yaptığı paylaşımla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Guido Senia ve ailesiyle birlikte çekildikleri resimleri henüz kaldırmadı.
25.09.2019 09:56
- Son Güncelleme: 25.09.2019 10:28
Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia birbirlerini takipten çıkardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ikilinin ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya çıktı. Yalnızca Guido Senia'yı değil ailesini de takipten çıkaran Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Şeyma Subaşı, uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. Subaşı, ayrılıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı'nın aşkta yine yüzü gülmedi. İkili geçtiğimiz gün birbirlerini takipten çıkardı.
Uzun süredir aşk yaşadığı ve uğruna İtalyanca öğrenmeye başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisinden ayrıldı.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN PAYLAŞIMI
Vahşi düşünce, yumuşak kalp, tatlı ruh... Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı akıllara 'kalp kırıklığı mı var?' sorusunu getirdi.
AHMET KURAL'IN AVUKAT SEVGİLİSİ
Ahmet Kural'ın sevgilisinin 29 yaşında olduğu öğrenildi. 3 aydır birlikte olan çiftin ailelerinin tanıştığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre Çağla Gizem Çelik'e evlenme teklifi eden Ahmet Kural bu yılın sonunda dünyaevine girecek.