Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldı! Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı yazı dikkat çekti!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birliktelik yaşamaya başlamış ve sevgilisiyle daha çok vakit geçirebilmek için kızı Melisa'dan uzak kalmasıyla tepki toplamıştı. Son olarak sevgilisi ile daha iyi iletişim kurabilmek adına İtalyanca kursu alan Şeyma Subaşı, Guido Senia'yı Instagram'dan çıkardı. Geçtiğimiz gün Instagram'ın story bölümünden yaptığı paylaşımla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Guido Senia ve ailesiyle birlikte çekildikleri resimleri henüz kaldırmadı.

25.09.2019 09:56 - Son Güncelleme: 25.09.2019 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





