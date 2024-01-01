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Buse Varol siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Alişan'ın 6 yıllık biricik eşinden '2024' paylaşımı geldi! Eyyubi’nin Zümrüt’ü...

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin Zümrüt'ü Buse Varol sosyal medyayı salladı. Eşi Alişan ile paylaşım yapan Varol'a yorum ve beğeni yağdı. Bir önceki gün yılbaşını kutlayan Varol sosyal medya hesabından ailesiyle paylaşım yapıp ''2023 acısıyla , tatlısıyla geride kaldı🙏🏼 olana da olmayana da şükürler olsun🥰 Dilerim ki 2024 tüm dünyaya huzur ve barış getirsin🙏🏼 Sağlıkla göreceğimiz günler olsun🥰 Hepinize kucak dolusu sevgiler'' notunu düşmüştü. Güzel oyuncu son paylaşımıyla göz kamaştırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 19:43 Güncelleme 01 Ocak 2024, 19:43
Buse Varol siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Alişan’ın 6 yıllık biricik eşinden ’2024’ paylaşımı geldi! Eyyubi’nin Zümrüt’ü... 1

Ünlülerden yılbaşı paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bir önceki gün yılbaşı sahnesine çıkan Alişan'ı biricik eşi Buse Varol yalnız bırakmamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan 2 çocuk annesi Buse Varol, 2024 yılı için hem dileklerde bulundu hem de Alişan ile fotoğraflarını yayımladı. Varol'un gecede giydiği elbisesine ise yorum ve beğeni yağdı. İşte detaylar...

Buse Varol siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Alişan’ın 6 yıllık biricik eşinden ’2024’ paylaşımı geldi! Eyyubi’nin Zümrüt’ü... 2

Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Zümrüt karakteri ile karşımıza çıkan Buse Varol, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Buse Varol siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Alişan’ın 6 yıllık biricik eşinden ’2024’ paylaşımı geldi! Eyyubi’nin Zümrüt’ü... 3

Varol, 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile dünyaevine girmişti. Çiftin 2 çocukları bulunuyor.

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