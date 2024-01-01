Buse Varol siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Alişan'ın 6 yıllık biricik eşinden '2024' paylaşımı geldi! Eyyubi’nin Zümrüt’ü...

Ünlülerden yılbaşı paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bir önceki gün yılbaşı sahnesine çıkan Alişan'ı biricik eşi Buse Varol yalnız bırakmamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan 2 çocuk annesi Buse Varol, 2024 yılı için hem dileklerde bulundu hem de Alişan ile fotoğraflarını yayımladı. Varol'un gecede giydiği elbisesine ise yorum ve beğeni yağdı. İşte detaylar...
Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Zümrüt karakteri ile karşımıza çıkan Buse Varol, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.