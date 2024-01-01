Buse Varol siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Alişan'ın 6 yıllık biricik eşinden '2024' paylaşımı geldi! Eyyubi’nin Zümrüt’ü...

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Ünlülerden yılbaşı paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bir önceki gün yılbaşı sahnesine çıkan Alişan'ı biricik eşi Buse Varol yalnız bırakmamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan 2 çocuk annesi Buse Varol, 2024 yılı için hem dileklerde bulundu hem de Alişan ile fotoğraflarını yayımladı. Varol'un gecede giydiği elbisesine ise yorum ve beğeni yağdı. İşte detaylar...