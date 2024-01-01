Arzum Onan'dan kalpli paylaşım! 27 yıllık evliliğini 8 ay önce bitirmişti! 'Derin ilişkimiz var' diyen Mehmet Aslantuğ’dan sonra...

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 'ın 27 yıllık evliliği Mayıs ayında sona ermişti. Duruşmaya el ele gelen ikili 10 dakika süren duruşma sonunda boşanmıştı. Arzum Onan yılbaşını oğlu ile birlikte kutladı. Onan, sosyal medya hesabından kalpli paylaşımda bulundu.

Ünlüler dünyasının çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 'ın evlilikleri sürpriz bir şekilde bitmişti. Çiftin evliliklerinde kriz yaşandığı ve ikilinin boşanacağı iddia sonrası açıklama yapan Arzum Onan, boşanma talebinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini söylemişti.

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Onan, paylaşımında ''Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.'' ifadelerine yer vermişti.