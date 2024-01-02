Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk dolu poz! İkinci eşi Zeynep Yılmaz kalbinin kapılarını açmıştı

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Şeyma Subaşı'nın aksine gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Altunkaya, zaman zaman Ilıcalı'nın paylaşımlarında ortaya çıkıyor. Son günlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı genç aşkıyla yeni yıl pozunu paylaştı.