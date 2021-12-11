Buse Varol makyajsız halini paylaştı sosyal medya sallandı! Alişan’ın biricik eşi doğal güzelliğiyle büyüledi

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'de ise kızı Eliz'i kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Varol, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ise sık sık gündem oldu.