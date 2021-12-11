Buse Varol makyajsız halini paylaştı sosyal medya sallandı! Alişan’ın biricik eşi doğal güzelliğiyle büyüledi
Buse Varol makyajsız halini paylaştı sosyal medya sallandı! 2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Araç içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Varol, makyajsız haliyle beğeni topladı. İşte doğal güzelliğiyle sevenlerinden tam not alan Buse Varol'un o paylaşımı...
11.12.2021 13:20
- Son Güncelleme: 11.12.2021 19:37
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı, 2021'de ise kızı Eliz'i kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Varol, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ise sık sık gündem oldu.