Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin’in eşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Ekmek Teknesi, Yabancı Damat...
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in eşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. 1975-1979 yılları arasında meslektaşı Melek Baykal ile evli kalan Ergin hakkında en çok "Zafer Ergin evli mi?", "Zafer Ergin eşi kim?" soruları aratıldı. Ergin'in Ekmek Teknesi, Yabancı Damat gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zafer Ergin'in kendisinden de ünlü olan güzeller güzeli eşi...
10.12.2021 20:55
- Son Güncelleme: 10.12.2021 20:55
Ünlü oyuncu Zafer Ergin, kadrosunda Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni topladı.
1975-1979 yılları arasında meslektaşı Melek Baykal ile evli kalan Ergin hakkında en çok "Zafer Ergin evli mi?", "Zafer Ergin eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Ergin'in Ekmek Teknesi, Yabancı Damat gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.