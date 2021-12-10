Çukur’un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli o gerçekle hayranlarını şoke etti! Duyan gören inanmadı meğer Damla Sönmez ile...

Öte yandan İynemli'nin, Çukur dizisinde partneri olan ve şimdilerde Aziz'de rol alan meslektaşı Damla Sönmez ile arasındaki fark da dikkat çekti. Sönmez'in İynemli'den büyük olduğunu duyan hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.