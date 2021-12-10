Çukur'un gözü kara Yamaç’ıydı! Aras Bulut İynemli o gerçekle hayranlarını şoke etti! Duyan gören inanmadı meğer Damla Sönmez ile...
Çukur'un gözü kara Yamaç'ıydı! Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçaovalı karakteriyle hafızlara kazınan Aras Bulut İynemli, kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin bulunduğu Üç Kuruş'a transfer olacağı haberleriyle gündeme geldi. Dizi izleyicilerini heyecanlandıran haberin ardından ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İynemli hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun yaşını duyunca ise "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Öte yandan İynemli'nin, Çukur dizisinde partneri olan ve şimdilerde Aziz'de rol alan meslektaşı Damla Sönmez ile arasındaki fark da dikkat çekti. Sönmez'in İynemli'den büyük olduğunu duyan hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Aras Bulut İynemli kaç yaşındaymış...
10.12.2021 21:14
- Son Güncelleme: 10.12.2021 21:14
Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli, Show Tv'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un oyuncu kadrosuna dahil olacağı yönündeki haberlerle gündem oldu.
İnternet kullanıcıları, "Aras Bulut İynemli kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. İyneli'nin yaşını öğrenenler ise "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu.
Öte yandan İynemli'nin, Çukur dizisinde partneri olan ve şimdilerde Aziz'de rol alan meslektaşı Damla Sönmez ile arasındaki fark da dikkat çekti. Sönmez'in İynemli'den büyük olduğunu duyan hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.