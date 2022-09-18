Mehmet Ali Erbil hakkında Ece Ronay'dan bomba paylaşımlar! Taciz mesajlarını ifşa etmişti şimdi de: "Kızınızdan küçük kızları..."

Ronay hızını alamayınca bir paylaşım daha yaparak "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları Tiktok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" dedi.