Mehmet Ali Erbil hakkında Ece Ronay'dan bomba paylaşımlar! Taciz mesajlarını ifşa etmişti şimdi de: "Kızınızdan küçük kızları..."
Mehmet Ali Erbil hakkında Ece Ronay'dan bomba paylaşımlar! Taciz mesajlarını ifşa etmişti şimdi de peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü Ronay... Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor! Ece Ronay, cinsel içerikli mesajlar atarak kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği Mehmet Ali Erbil'e sosyal medya hesabından verip veriştirdi. Erbil'in kendisine dava açmasının ardından yaptığı peş peşe paylaşımlarla dikkat çeken Ece Ronay bakın neler söyledi.
18.09.2022 12:32 - Son Güncelleme: 18.09.2022 12:35
"KIZINIZDAN KÜÇÜK KIZLARI..."
Mehmet Ali Erbil hakkında Ece Ronay'dan bomba paylaşımlar! Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ronay bakın neler paylaştı. Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor. Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu.
Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.
Ece Ronay ise bu konuda kendini tutamadı. Ronay Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" dedi.