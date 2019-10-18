Buse Varol ile Müge Boz kardeş mi? Herkes şoke oldu...
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Instagram hesabının hikaye bölümünden Müge Boz ile paylaştığı poza, "Benim çok canım yavrusuyla" notunu düştü. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz ile Buse Varol'un bu pozu sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri Buse Varol ile Müge Boz'u birbirine benzetti. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, "Buse Varol ile Müge Boz kardeş mi?" gibi yorumlarda bulundu. İşte birbirine kardeş kadar benzeyen ünlüler...
18.10.2019 14:11
- Son Güncelleme: 18.10.2019 14:11
Buse Varol ile Müge Boz'un birbirine benzerlikleri sosyal medya gündemine oturdu. Çiçeği burnunda anne Buse Varol ile anne olmak için gün sayan Müge Boz, geçtiğimiz gün biraraya geldi. Buse Varol'un Instagram paylaşımını gören takipçileri, "Müge Boz ile Buse Varol kardeş mi?" gibi yorumlarda bulundu. Birbirlerine kardeş gibi benzeyen ünlüleri görmeye hazır mısınız?
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