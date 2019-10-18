Buse Varol ile Müge Boz kardeş mi? Herkes şoke oldu...

Buse Varol ile Müge Boz'un birbirine benzerlikleri sosyal medya gündemine oturdu. Çiçeği burnunda anne Buse Varol ile anne olmak için gün sayan Müge Boz, geçtiğimiz gün biraraya geldi. Buse Varol'un Instagram paylaşımını gören takipçileri, "Müge Boz ile Buse Varol kardeş mi?" gibi yorumlarda bulundu. Birbirlerine kardeş gibi benzeyen ünlüleri görmeye hazır mısınız?