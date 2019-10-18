Pınar Altuğ'un son hali şaşırttı! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'inin yeni imajı şoke etti

Pınar Altuğ'un yeni imajı kimi takipçileri tarafından çok beğenilirken bir diğer görüşteki takipçileri bu halini hiç beğenmedi. Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımına "Değişiklik iyidir, midir?" yorumunu eklemeyi de unutmadı.

İşte başta Pınar Altuğ'un yeni imajı ve değişimi olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.