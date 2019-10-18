Pınar Altuğ'un son hali şaşırttı! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'inin yeni imajı şoke etti
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazındı Pınar Altuğ. Uzunca bir süre bu karakterle ekranlarda kaldı. Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından şu sıralara ekranlardan elini eteğini çeken Pınar Altuğ, kendini unutturmadı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ, yıllara meydan okuyor. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, bu haliyle şaşırttı. Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, yıllar içerisinde büyük bir değişim geçiren Pınar Altuğ'un bu hali kimileri tarafından beğenildi, kimileri tarafından beğenilmedi. Pınar Altuğ'un bu değişimi daha eski yıllardaki halini hatırlattı. İşte merak edenler için Pınar Altuğ'un son imajı…
Pınar Altuğ'un yeni imajı kimi takipçileri tarafından çok beğenilirken bir diğer görüşteki takipçileri bu halini hiç beğenmedi. Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımına "Değişiklik iyidir, midir?" yorumunu eklemeyi de unutmadı.
İşte başta Pınar Altuğ'un yeni imajı ve değişimi olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.