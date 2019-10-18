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Berkay, Demet Akalın’ın servet değerindeki hediyesini satınca ortalık karıştı! Yetkililer arayıp haber verdi...

Berkay'ın eşi Özlem Ada ahin, geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Demet Akalın, yakın arkadaşı olan Berkay'ın eşi doğum yapınca çok mutlu olmuş ve doğum hediyesi olarak oldukça pahalı bir hediye almıştı. "1000 lira aylık gelirim var'' diyen Berkay'ın Demet Akalın'ın servet değerindeki hediyesini satması ortalığı karıştırdı.

18.10.2019 12:51 - Son Güncelleme: 18.10.2019 13:38
Berkay, Demet Akalın’ın pahalı hediyesini satınca ortalık karıştı!

Son dönemde Demet Akalın ve yakın arkadaşı Berkay arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Berkay, Demet Akalın’ın pahalı hediyesini satınca ortalık karıştı!

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay ve Özlem Ada Şahin'in bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Berkay, Demet Akalın’ın pahalı hediyesini satınca ortalık karıştı!

Ünlü sanatçı, Berkay'ın eşine doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat aldı.

Berkay, Demet Akalın’ın pahalı hediyesini satınca ortalık karıştı!

YETKİLİ HABER VERDİ

Ancak Berkay, eşine hediye edilen saati, Rolex mağazasına gidip satmak istedi. Mağaza yetkilileri ise Demet Akalın'ı arayarak durumdan haberdar etti.

Berkay, Demet Akalın’ın pahalı hediyesini satınca ortalık karıştı!

Durumu öğrenen Demet Akalın'ın Berkay'a çok kızıp küstüğü, bir daha da arayıp sormadığı öğrenildi.

Berkay, Demet Akalın’ın pahalı hediyesini satınca ortalık karıştı!
Berkay, Demet Akalın’ın pahalı hediyesini satınca ortalık karıştı!
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