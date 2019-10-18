Berkay, Demet Akalın’ın servet değerindeki hediyesini satınca ortalık karıştı! Yetkililer arayıp haber verdi...

Berkay'ın eşi Özlem Ada ahin, geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Demet Akalın, yakın arkadaşı olan Berkay'ın eşi doğum yapınca çok mutlu olmuş ve doğum hediyesi olarak oldukça pahalı bir hediye almıştı. "1000 lira aylık gelirim var'' diyen Berkay'ın Demet Akalın'ın servet değerindeki hediyesini satması ortalığı karıştırdı.

18.10.2019 12:51 - Son Güncelleme: 18.10.2019 13:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





