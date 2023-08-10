Buse Varol ile 5 yıl önce nikah kıymıştı! Alişan çantasını alıp gitti: Havalimanında bakın kimle karşılaştı! Çok özledim seni itirafı...

Alişan ile Demet Akalın'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Havalimanında karşılaşan ikili eğlenceli sohbetini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Uzun bir aranın ardından tesadüfen karşılaşan yakın arkadaşlardan Demet Akalın, Alişan'ı görünce ''Çok özledim seni, kaç haftadır görüşmüyoruz''' diye sordu. Alişan'dan ''1 ay'' yanıtını alınca ''Böyle bir şey olabilir mi ya'' diye sezenişte bulundu. İşte o eğlenceli anlar...
Ünlü şarkıcı Alişan havalimanında görüntülendi. Demet Akalın'ın yeni rota paylaşımında Alişan sürprizi çok şaşırttı. 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan 2019 yılında oğlu Burak'ı, 2021 yılında da kızı Eliz'i kucağına aldı. Evlilikleri mutlu mesut devam eden ünlü çift sosyal medyadan sık sık aile fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Alişan havalimanında şehir değiştirirken yakın dostu Demet Akalın ile karşılaştı. Akalın o anları sosyal medya hesabından kalp emojili notla paylaştı. Video kısa sürede viral oldu. İşte detaylar...
Alişan ile Demet Akalın'ın arkadaşlığını bilmeyen yok. Birlikte program sunan ikili özel hayatta da ailece görüşmeye devam ediyor.
Hayatlarındaki yoğunluktan dolayı bir süredir görüşemeyen yakın arkadaşlar havalimanında karşılaşınca eğlenceli anlar yaşandı.