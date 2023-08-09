Algı Eke bikini üstüyle ayna karşısından paylaştı! Son hali sosyal medyayı ikiye böldü! Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'siydi...

Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Binici gibi isimlerin yer aldığı Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Algı Eke, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, bikini üstüyle kamera karşısına geçti ve o anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Eke'nin son hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Dürüye'nin Güğümleri'nin Hayriye'si Algı Eke'nin son hali...