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Buse Varol ikinci kez hamile mi? Alişan inkar etmişti, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ele verdi

Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz sene de çocukları Burak'ı kucaklarına almıştı. Geride bıraktığımız günlerde de Alişan'ın eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddia edilmiş ancak Alişan 'Yok öyle bir şey' açıklamasında bulunmuştu. Alişan'ın bu açıklamasından sonra Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt yaptı yapacağını. Bakın Okan Kurt, Alişan-Buse Varol çiftini nasıl ele verdi.

19.06.2020 11:59 - Son Güncelleme: 19.06.2020 11:59
Buse Varol ikinci kez hamile mi? Alişan inkar etmişti, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ele verdi

Alişan, bugün 44 yaşına girdi. Yakın dostları, ünlü şarkıcının doğum gününü sosyal medyada kutladı.

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Buse Varol ikinci kez hamile mi? Alişan inkar etmişti, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ele verdi

Eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddialarını yalanlayan Alişan'ın baba olacağı, yakın arkadaşı Okan Kurt'un paylaşımıyla ortaya çıktı.

Buse Varol ikinci kez hamile mi? Alişan inkar etmişti, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ele verdi

Alişan'ın doğum gününü kutlayan Kurt, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Doğum günün kutlu olsun Alişan Bey, sen 65 olunca Burki 20 yaşında olacak inşallah. Sana bu yaşın daha da olgunluk getirdi, bugün onu hissettim. Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye. Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın. Sözünü tut bu arada; ayakkabı sözün var bana, 47 numara."

Buse Varol ikinci kez hamile mi? Alişan inkar etmişti, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ele verdi

Okan Kurt'un doğum günü paylaşımına yorum yapan Alişan, "İnşallah Okan'ım. Birlikte nice güzel yıllarımız olsun sağlıkla. Ben 65 olacağım ama 40 görünümlü" ifadelerini kullandı.

Buse Varol ikinci kez hamile mi? Alişan inkar etmişti, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ele verdi

"İYİ Kİ DOĞDUN KARDEŞİM"
Alişan'ın doğum gününü kutlayanlardan biri de yakın arkadaşı Demet Akalın oldu. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan popçu, "Bir gençlik, bir ömür, bir kardeş, bir dost. İyi ki doğdun brom, kankam, kardeşim. Hep güzel haberler olsun hayatında, güzel ailenle" yorumunu yazdı.

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