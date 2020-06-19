Buse Varol ikinci kez hamile mi? Alişan inkar etmişti, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ele verdi
Şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz sene de çocukları Burak'ı kucaklarına almıştı. Geride bıraktığımız günlerde de Alişan'ın eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddia edilmiş ancak Alişan 'Yok öyle bir şey' açıklamasında bulunmuştu. Alişan'ın bu açıklamasından sonra Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt yaptı yapacağını. Bakın Okan Kurt, Alişan-Buse Varol çiftini nasıl ele verdi.
Alişan'ın doğum gününü kutlayan Kurt, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Doğum günün kutlu olsun Alişan Bey, sen 65 olunca Burki 20 yaşında olacak inşallah. Sana bu yaşın daha da olgunluk getirdi, bugün onu hissettim. Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye. Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın. Sözünü tut bu arada; ayakkabı sözün var bana, 47 numara."
"İYİ Kİ DOĞDUN KARDEŞİM"
Alişan'ın doğum gününü kutlayanlardan biri de yakın arkadaşı Demet Akalın oldu. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan popçu, "Bir gençlik, bir ömür, bir kardeş, bir dost. İyi ki doğdun brom, kankam, kardeşim. Hep güzel haberler olsun hayatında, güzel ailenle" yorumunu yazdı.