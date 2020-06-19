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İbrahim Tatlıses sırlarını ifşa eden köstebeği harıl harıl arıyordu! O isim ortaya çıktı herkesi şaşırttı

68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde attığı 'köstebek' tweeti sosyal medyayı sallamıştı. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bence ben onu bulmadan o kendini açık etsin" ifadelerini kullandı.İbrahim Tatlıses bu kişinin yakını olduğunu da belirtip "Tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" diye sormuştu. O köstebek İbrahim Tatlıses'in en yakını çıktı.

19.06.2020 13:42 - Son Güncelleme: 19.06.2020 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





