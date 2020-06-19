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İbrahim Tatlıses sırlarını ifşa eden köstebeği harıl harıl arıyordu! O isim ortaya çıktı herkesi şaşırttı

68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdüren İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde attığı 'köstebek' tweeti sosyal medyayı sallamıştı. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bence ben onu bulmadan o kendini açık etsin" ifadelerini kullandı.İbrahim Tatlıses bu kişinin yakını olduğunu da belirtip "Tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" diye sormuştu. O köstebek İbrahim Tatlıses'in en yakını çıktı.

19.06.2020 13:42 - Son Güncelleme: 19.06.2020 13:42
İbrahim Tatlıses sırlarını ifşa eden köstebeği harıl harıl arıyordu! O isim ortaya çıktı herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden birinin olduğunu belirterek, "Köstebeğe ulaşmaya az kaldı" demişti.

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İbrahim Tatlıses sırlarını ifşa eden köstebeği harıl harıl arıyordu! O isim ortaya çıktı herkesi şaşırttı

Instagram hesabından paylaşım yapan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses sırlarını ifşa eden köstebeği harıl harıl arıyordu! O isim ortaya çıktı herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlı olduğu iddia edildi.

İbrahim Tatlıses sırlarını ifşa eden köstebeği harıl harıl arıyordu! O isim ortaya çıktı herkesi şaşırttı

BABASININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE İFADE VERDİ
Tatlıses'in, dikkat çeken paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses sırlarını ifşa eden köstebeği harıl harıl arıyordu! O isim ortaya çıktı herkesi şaşırttı

Ahmet Tatlı, ifade vermek için emniyete gitti. İbrahim Tatlıses de o sırada karakoldaydı.

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