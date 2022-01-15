Buse Varol gördüğü şiddeti ifşa etti ’gözü dönmüş çıldırmış gibiydi ama her kuşun eti yenmez!’ Alişan’ın öpüşme açıklaması sonrası...

"SİNİRLERİM İNANILMAZ BOZUK"

"Sabah sabah size kadının kadına yaptığı şiddet nasıl olur onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları okula teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor. Bu işlem toplam bir dakika bile sürmüyor..."