Buse Varol gördüğü şiddeti ifşa etti 'gözü dönmüş çıldırmış gibiydi ama her kuşun eti yenmez!' Alişan'ın öpüşme açıklaması sonrası...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, eşi Alişan'ın "Öpüşseydi karım olamazdı" sözleriyle gündeme gelmişti. Buse Varol bu kez gördüğü şiddeti Instagram'da ifşalamasıyla gündemde...
Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Evlendikleri günden bu yana gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen çift bu kez şiddet açıklamasıyla gündem.
Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, iki yaşındaki oğlu Burak'ı okula bıraktığı sırada park yüzünden bir veli ile tartıştı. Buse Varol, "Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor" dedi. 31 yaşındaki oyuncunun açıklamaları şöyle:
"SİNİRLERİM İNANILMAZ BOZUK"
"Sabah sabah size kadının kadına yaptığı şiddet nasıl olur onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları okula teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor. Bu işlem toplam bir dakika bile sürmüyor..."
"ÇILDIRMIŞ GİBİYDİ"
"Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağza alınmayacak kelimeler. İnanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı. Kafasında ne vardı bilmiyorum. Tanımadığın bir insana nasıl hakaret edebilirsin? Burak'ın gözünün önünde!"