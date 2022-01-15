Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan bir ilk! Yeşilçam'ın ustası paylaştı anlattıkça ağlattı! İşte Cüneyt Arkın'ın annesi babası
Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Sık sık paylaşımlarıyla gündem olan usta oyuncu, kariyerinden, ailesinden pek çok fotoğraf paylaşıyor. Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Arkın, sosyal medya hesabından annesi ve babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak onlara minnet ve şükranlarını dile getirdi. Arkın'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.
'Kara Murat' filmleriyle nam salan Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, sosyal medya paylaşımları sayesinde sevenleriyle iletişim kuruyor.
"BABAM GİBİ İNSANLARIN KENDİLERİ TABİAT OLMUŞTU"
Ünlü isim, paylaşımında; "Size yine çocukluğumdan bir hatıra anlatacağım.. O akşam, tarifsiz kederli bir gündü.. Uçsuz bucak sız bir sonsuzluk hissi kapladı her yanı. Genç yüreğim bir garip burkulur, yalnızlık hissi yüreğime çökerdi.. Bütün gün kızgın güneş altında kuzuları kaparak, yeni ısınmaya başlayan bozkırda dolaşır, yorgun düşerdim.
İşte o zamanlar babam, tarlaların kıyısında oturur, aylarca eliyle büyüttüğü ekinlerini seyrederdi. Yanına giderdim.. Bir süre ikimiz de yalnızlığımızı yaşardık. Neden sonra babam "Ekinler büyüyor oğlum, seslerini duyuyorum" derdi. Akşamın hüzünlü sonsuzluğunda, gözlerindeki uçsuz bucaksız bahtiyarlığı görürdüm.
Çocuklarını da işte bu büyük merhametiyle, sevgisiyle büyütmüştü. Şimdi aynı sevgiyle ekinlerini büyütüyordu. Kuzularını da öyle büyütürdü. Kurak toprağa minicik bir fide bile ekse, ona da tıpkı yüreğini verir gibi, su verirdi. Küçük oğlunu büyütürken, onun korunmaya muhtaç başım, nasıl Anadolu kokan kocaman merhametli göğsünde şefkatle tutuyorsa, genç fideyi de öylesine, bütün varlığıyla sever ve korurdu.