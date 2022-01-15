Yeşilçam'ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan bir ilk! Yeşilçam'ın ustası paylaştı anlattıkça ağlattı! İşte Cüneyt Arkın'ın annesi babası

Çocuklarını da işte bu büyük merhametiyle, sevgisiyle büyütmüştü. Şimdi aynı sevgiyle ekinlerini büyütüyordu. Kuzularını da öyle büyütürdü. Kurak toprağa minicik bir fide bile ekse, ona da tıpkı yüreğini verir gibi, su verirdi. Küçük oğlunu büyütürken, onun korunmaya muhtaç başım, nasıl Anadolu kokan kocaman merhametli göğsünde şefkatle tutuyorsa, genç fideyi de öylesine, bütün varlığıyla sever ve korurdu.