Vav TV İzle
Haberler Magazin Murat Boz Damla Sönmez'in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...

Murat Boz Damla Sönmez'in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, Başıma Gelenler adlı parçayı seslendirdi. Sesiyle kendine hayran bırakan Sönmez, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Ancak Sönmez'in performansından çok Murat Boz ile olan yakınlaşması dikkat çekti. Sonrasında Damla Sönmez ile Murat Boz'un aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Murat Boz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı iddialarını duyar duymaz uzaklaştı.

15.01.2022 09:48 - Son Güncelleme: 15.01.2022 09:48
Murat Boz Damla Sönmez’in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...

Tv8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' adlı şarkı yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Murat Boz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat Boz Damla Sönmez’in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...

Boz, yaklaşık üç saat içeride kaldı.

Murat Boz Damla Sönmez’in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...

Çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla laflayan 41 yaşındaki şarkıcı, "Toplantımız vardı, onun için görüşmelere geldim" ifadelerini kullandı.

Murat Boz Damla Sönmez’in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...

DAMLA İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Ardından Boz'a 'O Ses Türkiye' yılbaşı çekimlerinde; şimdilerde 'Aziz' adlı dizide rol alan oyuncu oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri soruldu.

Murat Boz Damla Sönmez’in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...

Sönmez ile aşk soruları üzerine aracına binen Murat Boz, konuyla ilgili sessiz kaldı. Şarkıcı, muhabirlere yalnızca "Teşekkür ederim" demekle yetindi.

SON DAKİKA