Murat Boz Damla Sönmez'in adını duyar duymaz nereye kaçacağını şaşırdı! Göz göze romantik düetten sonra...
Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, Başıma Gelenler adlı parçayı seslendirdi. Sesiyle kendine hayran bırakan Sönmez, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Ancak Sönmez'in performansından çok Murat Boz ile olan yakınlaşması dikkat çekti. Sonrasında Damla Sönmez ile Murat Boz'un aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Murat Boz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı iddialarını duyar duymaz uzaklaştı.
15.01.2022 09:48
- Son Güncelleme: 15.01.2022 09:48
Tv8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye' adlı şarkı yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Murat Boz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı.
DAMLA İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Ardından Boz'a 'O Ses Türkiye' yılbaşı çekimlerinde; şimdilerde 'Aziz' adlı dizide rol alan oyuncu oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri soruldu.
Sönmez ile aşk soruları üzerine aracına binen Murat Boz, konuyla ilgili sessiz kaldı. Şarkıcı, muhabirlere yalnızca "Teşekkür ederim" demekle yetindi.