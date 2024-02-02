Buse Varol "Estetikte son nokta" dedi ameliyatı eşi Alişan yaptı! Geçtiğimiz günlerde apar topar ameliyata alınan Alişan ve Buse Varol...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı... Çift şimdilerde attıkları her adımla adlarından söz ettiriyor. Bu kez Buse Varol'un yaptığı bir paylaşımla gündeme geldiler. İşte detaylar...