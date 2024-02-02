Barışıp barışmadıkları merak ediliyordu! Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo aradığı aşkı buldu gören Şeyma sandı

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı'nın önce adı İzzet Antebi ile anılmış önceki gün ise Formula E CEO'su Alejandro Agag'le. Tüm bu yaşananların ardından Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan gelen bir paylaşım 'acaba barıştılar mı?' sorularını akıllara getirse de, Meedo yeni aşkıyla ilk paylaşımını yaptı.