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Barışıp barışmadıkları merak ediliyordu! Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo aradığı aşkı buldu gören Şeyma sandı

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı'nın önce adı İzzet Antebi ile anılmış önceki gün ise Formula E CEO'su Alejandro Agag'le. Tüm bu yaşananların ardından Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan gelen bir paylaşım 'acaba barıştılar mı?' sorularını akıllara getirse de, Meedo yeni aşkıyla ilk paylaşımını yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 13:46 Güncelleme 02 Şubat 2024, 13:46
Barışıp barışmadıkları merak ediliyordu! Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo aradığı aşkı buldu gören Şeyma sandı 1

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı'nın pabucu dama atıldı.

Barışıp barışmadıkları merak ediliyordu! Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo aradığı aşkı buldu gören Şeyma sandı 2

Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Barışıp barışmadıkları merak ediliyordu! Şeyma Subaşı’nın eski eşi Meedo aradığı aşkı buldu gören Şeyma sandı 3

Konuya dair açıklama ise Antebi'den gecikmemişti.

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