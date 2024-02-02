Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer'i canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Gonca Cilasun evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Gonca Cilasun'un eşi kim...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer karakterini canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi.
GONCA CİLASUN KİMDİR?
1966 yılında dünyaya gelen Gonca Cilasun Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümünü bitirerek kariyerinin ilk ve en önemli adımını attı.
Çarpışma, Jet Sosyete, Gülizar, Sefirin Kızı, Karagül gibi dizilerde rol alan 57 yaşındaki başarılı oyuncunun özellikle ailesi merak edilerek "Gonca Cilasun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.