Ateş Kuşları'nın Hacer'i Gonca Cilasun’un gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Meğer o da kendisi gibi ünlüymüş...

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Hacer'i canlandıran Gonca Cilasun'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Gonca Cilasun evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Gonca Cilasun'un eşi kim...