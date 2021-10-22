Buse Varol başka ülkeye gitti: Alişan'dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını ayırdı! Nedeni ise...
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Alişan ve biricik eşi Buse Varol henüz evliliklerinin baharında kısa süreliğine yollarını ayırdı. 2018 yılında evlenen ve Burak ve Eliz Tektaş adında iki çocuğu bulunan çift bir süre ayrı kalacak. Sosyal medyayı çok kullanan ünlülerden olan Buse Varol yeni rotasını da İnstagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu. Buse Varol şehir dışına çıktı. İşte Buse Varol'un çok konuşulan o paylaşımı...
Buse Varol Alişan çifti yollarını bir süreliğine ayırdı. Varol, İstanbul'dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu. Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, İnstagram hesabının hikaye kısmından şehir dışına gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Varol, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir fotoğrafıyla herkesi büyülemişti. Yüzlerce kullanıcı da eşini çok kıskandığı bilinen Alişan'a gönderme yaparak; "Kıskandıracak pozlar" yorumunu yapmıştı. Şimdi de farklı bir şehre giden Varol Alişan'ı üzecek. Çiftin kısa bir süre ayrı kalacağı öğrenildi.
Son paylaşımında şehir dışına gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaşan Buse Varol'un yanında Alişan'ın olmaması dikkat çekti. Çiftin arasında kısa bir sürelik ayrılık girdi. Birbirlerini çok seven ikilinin arasına mesafe girmesi hayranlarını üzdü. Buse Varol'un nereye gittiği bilinmese de işiyle ilgili olduğu düşünülüyor.
ALİŞAN O HABERLERE İSYAN ETTİ!
Geçtiğimiz yaz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronvirüs nedeniyle kaybeden Alişan, yeğenlerine kol kanat germeye ve sahip çıkmaya devam ediyor. "Onlar artık benim çocuklarım" diyen Alişan söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Hatta oğluyla aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp çıkış saatlerinde de alıyor.
Ancak ünlü şarkıcı hakkında dün bir iddia ortaya atıldı. Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürüldü.
'OKUL ÖNÜNDE YER TUTULDU' İDDİASI
Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, ünlü şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.