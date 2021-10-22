Buse Varol başka ülkeye gitti: Alişan'dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu! Ünlü çift yollarını ayırdı! Nedeni ise...

Buse Varol Alişan çifti yollarını bir süreliğine ayırdı. Varol, İstanbul'dan ayrıldığını o fotoğrafla duyurdu. Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, İnstagram hesabının hikaye kısmından şehir dışına gittiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Varol, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı bir fotoğrafıyla herkesi büyülemişti. Yüzlerce kullanıcı da eşini çok kıskandığı bilinen Alişan'a gönderme yaparak; "Kıskandıracak pozlar" yorumunu yapmıştı. Şimdi de farklı bir şehre giden Varol Alişan'ı üzecek. Çiftin kısa bir süre ayrı kalacağı öğrenildi.