Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı
Nur Fettahoğlu'nun ev hali dikkat çekti! Son olarak Kağıt Ev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medyada yayınladığı son paylaşımla dikkat çekti. Derin dekolteli siyah mayosuyla evde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans!" notunu ekledi. Fettahoğlu'nun dans ederken çekilen mayolu pozu sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal haliyle takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı...
20.10.2021 20:26
- Son Güncelleme: 20.10.2021 20:26
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, eski bir fotoğrafını "tb" notuyla sosyal medya hesabında yayınlayarak gündem oldu.