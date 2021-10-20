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Haberler Magazin Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı

Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı

Nur Fettahoğlu'nun ev hali dikkat çekti! Son olarak Kağıt Ev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, sosyal medyada yayınladığı son paylaşımla dikkat çekti. Derin dekolteli siyah mayosuyla evde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans!" notunu ekledi. Fettahoğlu'nun dans ederken çekilen mayolu pozu sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal haliyle takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Nur Fettahoğlu'nun o paylaşımı...

20.10.2021 20:26 - Son Güncelleme: 20.10.2021 20:26
Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, eski bir fotoğrafını "tb" notuyla sosyal medya hesabında yayınlayarak gündem oldu.

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Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı

Derin dekolteli siyah mayosuyla evde verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımının altına "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans! #tb" notunu ekledi.

Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı

Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal haliyle takipçilerinin beğenisini topladı.

Nur Fettahoğlu’nun ev hali dikkat çekti! Dekolteli mayosuyla poz verdi en doğal halini yayınlayan oyuncu bakın neyi kutladı

İşte Nur Fettahoğlu'nun mayolu paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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