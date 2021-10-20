Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin yoga paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı fit hali beğeni topladı
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin yoga paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile büyük çıkış yakalayan Ebru Şahin yeni sezonda 'Destan' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Atv'nin iddialı yapımlarından biri olan Destan dizisi için meraklı bekleyiş sürerken başrol oyuncusu Ebru Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, yoga sonrasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...
20.10.2021 19:01
- Son Güncelleme: 20.10.2021 19:01
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, başrolünü Akın Akınözü ile üstlendiği Hercai dizisiyle kariyerinde büyük sıçrayış yaşamıştı.
Manzara önünde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Şahin'in paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.