Ebru Gündeş ile Murat Boz 'sonsuza dek' dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti
Ebru Gündeş ile Murat Boz 'sonsuza dek' dedi fotoğrafları sosyal medyada olay oldu! O Ses Türkiye jürileri ortalığı yıktı geçti... Usta sanatçı Ebru Gündeş, O Ses Türkiye jüri üyelerinden Murat Boz ile sevenlerine sürpriz yaptı. İkili peş peşe paylaştıkları karelerle kısa sürede gündem oldu. 14 Şubat öncesi gelen paylaşımların ardından herkes ünlü ikiliyi konuştu...
11.02.2022 12:30
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:37
Ebru Gündeş ile Murat Boz 'sonsuza dek' dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti...
Ebru Gündeş ve Murat Boz 14 Şubat 'Sevgililer Günü' öncesi müzikseverlerle buluşturdukları 'Sonsuza Dek'le aşıklara adeta tercüman oldu.