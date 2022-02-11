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Haberler Magazin Ebru Gündeş ile Murat Boz 'sonsuza dek' dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti

Ebru Gündeş ile Murat Boz 'sonsuza dek' dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti

Ebru Gündeş ile Murat Boz 'sonsuza dek' dedi fotoğrafları sosyal medyada olay oldu! O Ses Türkiye jürileri ortalığı yıktı geçti... Usta sanatçı Ebru Gündeş, O Ses Türkiye jüri üyelerinden Murat Boz ile sevenlerine sürpriz yaptı. İkili peş peşe paylaştıkları karelerle kısa sürede gündem oldu. 14 Şubat öncesi gelen paylaşımların ardından herkes ünlü ikiliyi konuştu...

11.02.2022 12:30 - Son Güncelleme: 11.02.2022 12:37
Ebru Gündeş ile Murat Boz ’sonsuza dek’ dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti

Ebru Gündeş ile Murat Boz 'sonsuza dek' dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti...

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Ebru Gündeş ile Murat Boz ’sonsuza dek’ dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti

14 Şubat öncesi Ebru Gündeş ile Murat Boz'dan sürpriz paylaşımlar geldi.

Ebru Gündeş ile Murat Boz ’sonsuza dek’ dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti

Ebru Gündeş ve Murat Boz 14 Şubat 'Sevgililer Günü' öncesi müzikseverlerle buluşturdukları 'Sonsuza Dek'le aşıklara adeta tercüman oldu.

Ebru Gündeş ile Murat Boz ’sonsuza dek’ dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti

2017 yılında birlikte seslendirdikleri 'Gün Ağardı'yla tüm platformlarda zirveyi yakalayan Gündeş ve Boz, 5 yıl aradan sonra yine bir düetle hayranlarıyla buluştu.

Ebru Gündeş ile Murat Boz ’sonsuza dek’ dedi fotoğrafları olay oldu! O Ses Türkiye jürileri 14 Şubat öncesi ortalığı yıktı geçti

Instagram'dan Murat Boz ile peş peşe bu kareleri yayınlayan Ebru Gündeş'e yorum yağdı.

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