Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi
'Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu?' sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde 3. çocuk açıklaması ile dikkat çeken Buse Varol'un Instagram paylaşımında parmağında yüzüğünün görünmemesi 'boşanma' iddialarını yeniden alevlendirdi. 2018 yılında evlenen Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanacağı yönündeki iddiaları yeniden magazin gündemine taşıyan bu gelişme sonrası Buse Varol'dan fotoğraflı açıklama geldi.
06.12.2021 11:35
- Son Güncelleme: 06.12.2021 11:35
"Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu?" sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı, bakın ne dedi...
Varol mutlu evliliğin sırrı olarak kocasının fotoğrafını paylaşırken alyans iddialarına da yanıt verdi. Buse Varol Alişan'ı çok sevdiğini söyleyerek alyansını çıkarmadığını da paylaşımındaki paylaştığı fotoğrafla gösterdi.
NELER YAŞANDI?
Oyuncu Buse Varol, ünlü şarkıcı Alişan ile Mayıs 2018 tarihinde dünyaevine girmişti. Evliliklerinden iki çocuğu olan çift; ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Eliz'i ise geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı. Ancak son dönemde evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.