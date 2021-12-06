"Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu?" sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı, bakın ne dedi...

NELER YAŞANDI?

Oyuncu Buse Varol, ünlü şarkıcı Alişan ile Mayıs 2018 tarihinde dünyaevine girmişti. Evliliklerinden iki çocuğu olan çift; ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Eliz'i ise geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı. Ancak son dönemde evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.