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Haberler Magazin Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi

Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi

'Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu?' sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde 3. çocuk açıklaması ile dikkat çeken Buse Varol'un Instagram paylaşımında parmağında yüzüğünün görünmemesi 'boşanma' iddialarını yeniden alevlendirdi. 2018 yılında evlenen Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanacağı yönündeki iddiaları yeniden magazin gündemine taşıyan bu gelişme sonrası Buse Varol'dan fotoğraflı açıklama geldi.

06.12.2021 11:35 - Son Güncelleme: 06.12.2021 11:35
Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi

"Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu?" sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı, bakın ne dedi...

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Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi

Evliliklerinden iki çocukları olan ünlü çiftin boşanacaklarına dair haberlere çift sık sık yalanlama geçse de bir türlü sosyal medyayı ikna edemiyor.

Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi

Buse Varol'un attığı fotoğrafın ardından takipçileri alyansının ve tek taş yüzüğünün olmadığına dair yorumlarda bulununca boşanma iddiaları yine gündem oldu. Ancak Buse Varol iddialara sosyal medyasından yanıt verdi.

Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi

Varol mutlu evliliğin sırrı olarak kocasının fotoğrafını paylaşırken alyans iddialarına da yanıt verdi. Buse Varol Alişan'ı çok sevdiğini söyleyerek alyansını çıkarmadığını da paylaşımındaki paylaştığı fotoğrafla gösterdi.

Buse Varol, Alişan ile boşanıyor mu sorusuna açıklık getirdi! Dikkat çeken detay sonrası Buse Varol fotoğraflı açıklama yaptı bakın ne dedi

NELER YAŞANDI?

Oyuncu Buse Varol, ünlü şarkıcı Alişan ile Mayıs 2018 tarihinde dünyaevine girmişti. Evliliklerinden iki çocuğu olan çift; ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Eliz'i ise geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı. Ancak son dönemde evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.

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