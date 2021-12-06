Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’e bak sen! Altın Kelebek’te derin göğüs dekoltesi ve ödül konuşmasıyla rezil olan Melis...

Derin göğüs dekoltesiyle olan olan Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya gelen Melis Sezen'in Instagram'da binlerce takipçisi var.

Makyajsız hallerini sık sık sosyal medyada paylaşan Melis Sezen'in yıllar öncesine ait fotoğrafları çok konuşuldu. Dansı çok sevdiği hatta formunu dans sayesinde koruduğu bilinen Melis Sezen o görüntülerde de dans ediyor.