Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e bak sen! Altın Kelebek'te derin göğüs dekoltesi ve ödül konuşmasıyla rezil olan Melis...
Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Melis Sezen. Melis Sezen, rol aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle olay yarattı. Yasak aşkın kahramanlarından birini canlandıran Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri'ne de damgasını vurdu. Derin göğüs dekoltesi ve ilginç ödül konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Melis Sezen'in eski halini görenlerse şaştı kaldı.
Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Derin göğüs dekoltesiyle olan olan Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya gelen Melis Sezen'in Instagram'da binlerce takipçisi var.
Makyajsız hallerini sık sık sosyal medyada paylaşan Melis Sezen'in yıllar öncesine ait fotoğrafları çok konuşuldu. Dansı çok sevdiği hatta formunu dans sayesinde koruduğu bilinen Melis Sezen o görüntülerde de dans ediyor.