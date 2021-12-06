Kerem Tunçeri’nin ifşa mesajlarının ardından Elif Şen’e büyük şok! O mesajlar yüzünden Aslı Enver’i kaybetmişti özür işe yaramadı
Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından Elif Şen'e büyük şok! O mesajlar yüzünden Kerem Tunçeri, Aslı Enver'i kaybetmişti, özür işe yaramadı. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından biten ilişki günlerce magazin gündeminde yerini almıştı. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden fenomen Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. O mesajlar gündeme bomba gibi düşmüştü. İşte detaylar...
06.12.2021 11:04
- Son Güncelleme: 06.12.2021 15:11
Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından Elif Şen'e büyük şok! O mesajlar yüzünden Aslı Enver'i kaybetmişti özür işe yaramadı...
Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı. Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.