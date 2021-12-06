Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarının ardından Elif Şen'e büyük şok! O mesajlar yüzünden Aslı Enver'i kaybetmişti özür işe yaramadı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı. Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.