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7 yıllık ilişkisi sona ermişti! Bige Önal ayrılığı sonrası Aras Bulut İynemli teselliyi gecelerde buldu 3 kadınla birlikte görüntülendi

7 yıldır birliktelik yaşayan iki oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde yollarını ayrımıştı. 2.kez ayrılan ünlü çiftten Bige Önal yaptığı açıklamada "Ayrıldık. Hassas bir dönem" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan günler sonra Aras Bulut İynemli, gecelerde kuzeni ve yanındaki 3 kadınla birlikte görüntülendi. İynemli'nin yanındaki kadınlar yüzlerini gizlemeye çalışırken, kuzeni de basın mensuplarıyla gerginlik yaşadı. İşte detaylar...

13.01.2023 10:54 - Son Güncelleme: 13.01.2023 10:57
7 yıllık ilişkisi sona ermişti! Bige Önal ayrılığı sonrası Aras Bulut İynemli teselliyi gecelerde buldu 3 kadınla birlikte görüntülendi

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Maral: En Güzel Hikayem' dizisinin setinde tanışarak birliktelik yaşamaya başlayan Aras Bulut İynemli (31) ile Bige Önal (32), altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında sessiz sedasız sonlandırmıştı.

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7 yıllık ilişkisi sona ermişti! Bige Önal ayrılığı sonrası Aras Bulut İynemli teselliyi gecelerde buldu 3 kadınla birlikte görüntülendi

Çıkan haberler sonrası sessizliğini koruyan ikili, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Herkes ünlü çiftin evlenmesini bekliyordu. Ancak herkesi üzen bir gelişme yaşanmıştı.

7 yıllık ilişkisi sona ermişti! Bige Önal ayrılığı sonrası Aras Bulut İynemli teselliyi gecelerde buldu 3 kadınla birlikte görüntülendi

7 yıldır aşk yaşayan ikili, bir kez daha ayrılık kararı almıştı.

7 yıllık ilişkisi sona ermişti! Bige Önal ayrılığı sonrası Aras Bulut İynemli teselliyi gecelerde buldu 3 kadınla birlikte görüntülendi

İddialara göre; Atatürk dizisinin çekimlerinde rolün ağırlığı nedeniyle sette psikolojik olarak da zor anlar yaşayan İynemli'nin çekimlerin ardından Önal'la gerginlik yaşadı.

7 yıllık ilişkisi sona ermişti! Bige Önal ayrılığı sonrası Aras Bulut İynemli teselliyi gecelerde buldu 3 kadınla birlikte görüntülendi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çift yaşanan gerginliğin ardından karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı.

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